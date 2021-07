La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Drôme, La Baume-de-Transit 5 villages font leur cinéma La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Catégories d’évènement: Drôme

La Baume-de-Transit

5 villages font leur cinéma La Baume-de-Transit, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, La Baume-de-Transit. 5 villages font leur cinéma 2021-07-26 – 2021-07-26

La Baume-de-Transit Drôme La Baume-de-Transit EUR 3.5 3.5 5 villages font leur cinéma « cycle cinéma belge ». Projection du film Torpédo de Mathieu Doncq, avec François Damiens, Audrey Dana et Cédric Constantin. Durée 1h29. Restauration possible à partir de 19h sur réservation. +33 6 08 93 39 48 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Baume-de-Transit Étiquettes évènement : Autres Lieu La Baume-de-Transit Adresse Ville La Baume-de-Transit lieuville 44.33801#4.86627