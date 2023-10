Schtroumpf party ! 5 Square Théâtre Hérouville-Saint-Clair, 25 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Venez passer un après-midi au pays des Schtroumpfs où plein de surprises vous attendent ! .

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

5 Square Théâtre Bibliothèque

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Come and spend an afternoon in Smurfland, where lots of surprises await you!

Ven a pasar una tarde en el país de los pitufos, ¡con muchas sorpresas!

Verbringen Sie einen Nachmittag im Land der Schlümpfe, wo viele Überraschungen auf Sie warten!

