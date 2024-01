Un bus vers la mer 5 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair, mardi 6 février 2024.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 14:30:00

fin : 2024-02-06 16:30:00

Venez assiter à la pésentation originale des 6 livres de la sélection du prix Facile à Lire 2024 des bibliothèques de Caen la mer.

Grâce à Manzanita et la Fée Quignette, un spectacle plein de peps, d’humour et de tendresse.

Venez assiter à la pésentation originale des 6 livres de la sélection du prix Facile à Lire 2024 des bibliothèques de Caen la mer.

Grâce à Manzanita et la Fée Quignette, un spectacle plein de peps, d’humour et de tendresse.

.

5 Square du Théâtre La Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Caen la Mer