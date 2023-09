La semaine bleue 5 Square d’Ixelles Biarritz, 2 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

La Semaine Bleue, dédiée à la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale, porte cette année sur le thème « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ».

La Ville de Biarritz et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), participent à cette initiative nationale en proposant, avec les associations et structures locales, un programme riche et éclectique, avec des animations culturelles, patrimoniales, sportives ou encore culinaires, parmi lesquelles plusieurs rendez-vous intergénérationnels.

Au programme de la Semaine Bleue, du 2 au 8 octobre prochain, à Biarritz : une visite commentée par les Jardiniers de la Ville du Parc de Notre Maison, des Olympiades intergénérationnelles, une visite guidée historique de la ville, une conférence, une pièce de théâtre, une initiation aux mutxiko, la visite de l’Aquarium et de la Cité de l’Océan …

Inscriptions: CCAS ou assos organisatrices.

Semaine Bleue, dedicated to promoting the role of the elderly in social life, this year focuses on the theme of « Growing old together, an opportunity to be cultivated ».

The City of Biarritz and its Centre Communal d?Action Sociale (CCAS) are taking part in this national initiative, working with local associations and structures to offer a rich and eclectic program of cultural, heritage, sporting and culinary activities, including several intergenerational events.

On the program for Semaine Bleue, from October 2 to 8, in Biarritz: a guided tour of the Parc de Notre Maison by the city?s gardeners, intergenerational Olympiads, a guided historical tour of the city, a conference, a play, an introduction to mutxiko, a visit to the Aquarium and the Cité de l?Océan?

Registration: CCAS or organizing associations

La Semaine Bleue, dedicada a promover el papel de las personas mayores en la vida social, se centra este año en el tema « Envejecer juntos, una oportunidad para cultivarse ».

El ayuntamiento de Biarritz y su Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participan en esta iniciativa nacional colaborando con asociaciones y organizaciones locales para ofrecer un programa rico y ecléctico de actos culturales, patrimoniales, deportivos y gastronómicos, entre los que destacan varios eventos intergeneracionales.

El programa de la Semana Azul, del 2 al 8 de octubre en Biarritz, incluye: una visita guiada al Parque de Notre Maison a cargo de los jardineros de la ciudad, olimpiadas intergeneracionales, una visita histórica guiada por la ciudad, una conferencia, una obra de teatro, una iniciación al mutxiko, una visita al Acuario y a la Cité de l?

Inscripción: CCAS o asociaciones organizadoras

Die Blaue Woche, die sich der Aufwertung der Stellung älterer Menschen im gesellschaftlichen Leben widmet, steht in diesem Jahr unter dem Motto « Gemeinsam älter werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt ».

Die Stadt Biarritz und das Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) beteiligen sich an dieser nationalen Initiative und bieten gemeinsam mit den örtlichen Vereinen und Strukturen ein reichhaltiges und vielseitiges Programm mit kulturellen, kulturellen, sportlichen und kulinarischen Veranstaltungen an, darunter auch mehrere generationsübergreifende Treffen.

Auf dem Programm der Blauen Woche vom 2. bis 8. Oktober in Biarritz stehen: ein von den Stadtgärtnern kommentierter Besuch des Parc de Notre Maison, eine generationenübergreifende Olympiade, eine historische Stadtführung, eine Konferenz, ein Theaterstück, eine Einführung in die Mutxiko, ein Besuch des Aquariums und der Cité de l’Océan?

Anmeldungen: CCAS oder organisierende Vereine

