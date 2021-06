5 scènes à Haguenau ! Haguenau, 21 juin 2021-21 juin 2021, Haguenau.

5 scènes à Haguenau !

Haguenau, le lundi 21 juin à 18:00

### Pour célébrer l’arrivée de l’été, la Ville de Haguenau, l’Ecole Municipale de Musique et Danse, le Relais Culturel – Théâtre de Haguenau et le CRMA (Centre de ressources des musiques actuelles Bas-Rhin Nord) vous proposent un moment de retrouvailles et de convivialité dans le respect du protocole sanitaire, en organisant une Fête de la Musique! **Le programme :** —————— ### Salle de la Douane : _Musique classique, harmonie, chanson (16 Place d’Armes, 67500 Haguenau)_ * **18h-20h** : Ecole Municipale de Musique et Danse (EMMDH) * **20h00** : Paulo Singuerlé * **21h30** : Brigitte Crenner alias B-Drop ### Le Millénium – Salle des Musiques Actuelles : _Rock / Métal (6 Rue Robert Schuman, 67500 Haguenau)_ * **19h00** : Lean Sirup Drink (EMMDH) * **20h00** : Evil Teds * **21h30** : Gravel grower ### Théâtre Municipal de Haguenau : _Folk /Rock (Place du Maire Guntz, 67500 Haguenau)_ * **18h30** : Greyswood * **20h00** : Wise morons * **21h30** : Le bruit du frigo ### Cour de l’école élémentaire St Nicolas : _Musique traditionnelle, de bal (2 Rue des Premontres, 67500 Haguenau)_ * **20h** : Rosystars ### Cour de l’école élémentaire St Georges : _Jazz, Funk, Festif (1 Rue des Johannites, 67500 Haguenau)_ * **18h45** : Blood Sugar Sax Magic * **20h00** : Quintet Jazz Band Haguenau * **21h30** : The Baba’s Orchestra **Modalités d’accueil du public :** ———————————– * Entrée libre, dans la limite des places disponibles. * Les concerts se dérouleront en configuration assises, en respectant les plafonds de jauge et les modalités de distanciation. * Ouverture des portes 10 minutes avant le début de la représentation. * Les accès et les sorties de salles seront possibles uniquement à l’interruption des représentations entre chaque artiste, en fonction de l’accessibilité. * Distanciation physique d’un siège entre chaque groupe de personnes. 1 groupe = 6 personnes maximum. * Port du masque et désinfection des mains obligatoires.

Fête de la musique 2021

Haguenau 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T23:59:00