Concert à l’église de Saint-Dizier-la-Tour

Accès gratuit et ouvert pour les journées du patrimoine.

Le Dimanche 17 Septembre 2023 de 00h00 à 00h30

Participez à un concert, sous la voute de l’église, par la chorale de Brigueil.

Le village de Saint-Dizier est l’ancien chef-lieu de la paroisse du même nom. Son territoire a été réuni en 1848 à celui de la Tour-Saint-Austrille, pour former une seule commune. L’église est une construction en croix latine, réalisée dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et dont il subsiste la partie orientale et une partie de la nef. La façade ouest, avec son clocher à massif en pierre et flèche couverte en ardoise, ainsi que les deux premières travées de la nef sont une reconstruction de 1880-1882, due à Sauvannet, architecte du département de la Creuse..

5 Saint-Dizier

Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert at Saint-Dizier-la-Tour church

Free access and open for Heritage Days.

Sunday September 17, 2023 from 00:00 to 00:30

Take part in a concert, under the vaulted ceiling of the church, by the Brigueil choir.

The village of Saint-Dizier is the former administrative center of the parish of the same name. In 1848, its territory was merged with that of La Tour-Saint-Austrille to form a single commune. The church is a Latin cross construction, built in the second half of the 17th century, of which the eastern part and part of the nave remain. The west facade, with its massive stone bell tower and slate-roofed spire, and the first two bays of the nave were rebuilt in 1880-1882 by Sauvannet, architect for the Creuse department.

Concierto en la iglesia de Saint-Dizier-la-Tour

Acceso gratuito y abierto durante las Jornadas del Patrimonio.

Domingo 17 de septiembre de 2023 de 00:00 a 00:30

Participe en un concierto, bajo la bóveda de la iglesia, del coro de Brigueil.

El pueblo de Saint-Dizier es el antiguo centro administrativo de la parroquia del mismo nombre. En 1848, su territorio se fusionó con el de La Tour-Saint-Austrille para formar un único municipio. La iglesia es de cruz latina, construida en la segunda mitad del siglo XVII, de la que se conservan la parte oriental y parte de la nave. La fachada oeste, con su campanario de piedra y su aguja con tejado de pizarra, y los dos primeros tramos de la nave fueron reconstruidos en 1880-1882 por Sauvannet, arquitecto del departamento de Creuse.

Konzert in der Kirche von Saint-Dizier-la-Tour

Freier Zugang und geöffnet an den Tagen des Kulturerbes.

Am Sonntag, den 17. September 2023 von 00.00 bis 00.30 Uhr

Nehmen Sie an einem Konzert unter dem Gewölbe der Kirche teil, das vom Chor von Brigueil veranstaltet wird.

Das Dorf Saint-Dizier ist der ehemalige Hauptort der gleichnamigen Pfarrei. Sein Gebiet wurde 1848 mit dem von La Tour-Saint-Austrille zu einer einzigen Gemeinde zusammengefasst. Die Kirche ist ein Bau in Form eines lateinischen Kreuzes, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet wurde und von dem noch der Ostteil und ein Teil des Kirchenschiffs erhalten sind. Die Westfassade mit ihrem Glockenturm mit Steinmassiv und schiefergedeckter Spitze sowie die ersten beiden Joche des Kirchenschiffs sind eine Rekonstruktion aus den Jahren 1880-1882, die Sauvannet, dem Architekten des Departements Creuse, zu verdanken ist.

