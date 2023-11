Delphine Dénéréaz – Bienvenue à Delfunland ! 5 rue Violette Avignon, 18 novembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Dans l’espace expérimental du sous-sol de la Collection Lambert, Delphine Dénéréaz nous invite à explorer les vestiges de Delfunland, véritable monde enfoui dédié en son temps à l’amour et aux dauphins..

2023-11-18 fin : 2023-01-28 . EUR.

5 rue Violette Collection Lambert

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the experimental space on the underground level at the Collection Lambert, Delphine Dénéréaz invites us to explore the remains of Delfunland, a buried world dedicated in its day to love and dolphins.

En el espacio experimental del sótano de la Collection Lambert, Delphine Dénéréaz nos invita a explorar los restos de Delfunland, un mundo enterrado dedicado al amor y a los delfines.

In dem experimentellen Raum im Untergeschoss der Collection Lambert lädt Delphine Dénéréaz uns ein, die Überreste von Delfunland zu erkunden, einer wahren, unterirdischen Welt, die seinerzeit der Liebe und den Delfinen gewidmet war.

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de Tourisme Avignon Tourisme