[Marché de Noël] 5 Rue Thiers Dieppe, 25 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez profiter des nombreux exposants du marché artisanal de Noël à Dieppe. Une tombola sera organisée et le Père Noël a même prévu de passer !

Buvette et restauration sur place possible..

Samedi 2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

5 Rue Thiers Salle Paul Eluard

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy the many exhibitors at the Dieppe Christmas craft market. A tombola will be organized, and Santa Claus will be stopping by!

Refreshments and on-site catering available.

Venga a disfrutar de los numerosos expositores del mercado navideño de artesanía de Dieppe. Habrá una tómbola y Papá Noel se pasará por allí

Habrá refrescos y comida in situ.

Freuen Sie sich auf die zahlreichen Aussteller auf dem weihnachtlichen Kunsthandwerksmarkt in Dieppe. Es wird eine Tombola veranstaltet und sogar der Weihnachtsmann hat seinen Besuch geplant!

Getränke und Speisen vor Ort sind möglich.

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche