Visite guidée : Souvenirs de campagne à la ville 5 rue Sarrail Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Cette promenade dans la ville nous amène à redécouvrir Besançon sous l’angle de la campagne dans la ville..

5 rue Sarrail

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



This walk through the city leads us to rediscover Besançon from the perspective of the countryside in the city.

Este paseo por la ciudad nos lleva a redescubrir Besançon desde la perspectiva del campo en la ciudad.

Dieser Spaziergang durch die Stadt führt uns dazu, Besançon unter dem Aspekt des Landes in der Stadt neu zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON