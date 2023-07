Les bâtisseurs oubliés : l’œuvre des architectes religieux des XVIIe et XVIIIe siecles 5 rue Sarrail Besançon, 3 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Les guerres du XVIIe siècle ont fait perdre à Besançon, comme dans le reste de la province, l’essentiel de son élite artistique laïque..

fin : . EUR.

5 rue Sarrail

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The wars of the 17th century caused Besançon, like the rest of the province, to lose most of its lay artistic elite.

Las guerras del siglo XVII hicieron que Besançon, como el resto de la provincia, perdiera la mayor parte de su élite artística laica.

Durch die Kriege des 17. Jahrhunderts verlor Besançon, wie auch der Rest der Provinz, den Großteil seiner weltlichen künstlerischen Elite.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON