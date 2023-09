Sans Réserve – Don’t Zinc Me Down avec Meantimes 5 Rue Salomon Périgueux, 7 décembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Meantimes c’est l’inattendue association d’une basse et d’un violon. Le duo est né d’une rencontre en Jam session lors d’un événement organisé par le Sans Réserve fin 2019. Deux univers s’entrechoquent : la Noise pour Thibault, l’électro instrumental et la musique classique pour Anne-Claire. A eux deux, ils pourraient réécrire les bande originales de films comme 28 jours plus tard de John Murphy ou Requiem for a dream de Clint Mansell…

Vernissage à 19H30 avec dj set

Concert à 20H30

Restauration : Punch et Hot Dog Maison.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

5 Rue Salomon Au Cocagne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meantimes is the unexpected combination of bass and violin. The duo was born out of a jam session at an event organized by Sans Réserve in late 2019. Two worlds collide: Noise for Thibault, instrumental electro and classical music for Anne-Claire. Between them, they could rewrite the soundtracks to films such as John Murphy?s 28 jours plus tard or Clint Mansell?s Requiem for a dream?

Opening at 7:30 pm with dj set

Concert at 8:30 pm

Catering: Punch and Hot Dog Maison

Meantimes es la inesperada combinación de un bajo y un violín. El dúo se unió durante una jam session en un evento organizado por Sans Réserve a finales de 2019. Dos mundos chocan: Noise para Thibault, electro instrumental y música clásica para Anne-Claire. Entre los dos podrían reescribir las bandas sonoras de películas como 28 días después, de John Murphy, o Réquiem por un sueño, de Clint Mansell?

Inauguración a las 19.30 h con dj set

Concierto a las 20.30

Catering: ponche casero y perrito caliente

Meantimes ist die unerwartete Verbindung eines Basses und einer Geige. Das Duo entstand aus einer Begegnung bei einer Jam Session während einer Veranstaltung, die Ende 2019 vom Sans Réserve organisiert wurde. Zwei Welten prallten aufeinander: Noise für Thibault, instrumentaler Elektro und klassische Musik für Anne-Claire. Zusammen könnten sie die Soundtracks von Filmen wie John Murphys 28 Days Later oder Clint Mansells Requiem for a Dream neu schreiben?

Vernissage um 19:30 Uhr mit DJ-Set

Konzert um 20.30 Uhr

Verpflegung: Hausgemachte Punsch und Hot Dogs

