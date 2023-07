Concert au Crapaud Exquis 5 rue Sainte Marie Craponne-sur-Arzon, 22 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Concert des Kikidékonafon, musique absurde et burlesque.

Bar et restauration sur place dès 19h..

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 . .

5 rue Sainte Marie Le Crapaud Exquis

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by Kikidékonafon, absurd and burlesque music.

Bar and catering on site from 7pm.

Concierto de Kikidékonafon, música absurda y burlesca.

Bar y catering in situ a partir de las 19.00 h.

Konzert der Kikidékonafon, absurde und burleske Musik.

Bar und Essen vor Ort ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay