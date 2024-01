[Concert de Poche] Offenbach: Grandd Duos 5 Rue Saint-Vincent Bué, vendredi 9 février 2024.

Bué Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Concert de violon et clavecin organisé par l’association « Les concerts de poche ».

Voilà deux compagnons que nous sommes ravis de retrouver !

Ces deux violoncellistes prestigieux, chaleureux et extrêmement complices nous emmènent sur les pas d’Offenbach, à la découverte d’une facette moins connue de l’auteur de la célèbre Belle Hélène : celle d’un compositeur romantique et passionné.

Lui-même, remarquable violoncelliste, jouait souvent ces duos que son public ovationnait.

Ces passionnantes œuvres à la fois virtuoses et d’une pénétrante poésie sont magnifiquement servies par la technicité d’orfèvre et la symbiose des deux artistes.

Comme ?un ping-pong continuel?, d’après leurs propres mots?: une partie dont tous les protagonistes, public compris, sortent gagnants et conquis !

10 EUR.

5 Rue Saint-Vincent

Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois