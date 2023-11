Festival Voix·es d’elles 5 Rue Saint Salvy Ambrugeat, 18 novembre 2023, Ambrugeat.

Ambrugeat,Corrèze

Un festival qui donne la voix à des artistes singulières, talentueuses et pas piquées des vers, comme disait ma grand–mère. C’est à la Maison sur la Place que ça se passe; ça chante, , ça écoute, ça danse, ça rit et ça vous invite au donner de la voix.

Samedi 18, à 20h paroles de femmes suivi à 21h du concert Tender Panic. Dimanche 19, à 17h concert femme squelette..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

5 Rue Saint Salvy La Maison sur la place

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A festival that gives a voice to singular, talented and, as my grandmother used to say, down-to-earth artists. It’s all happening at La Maison sur la Place: singing, listening, dancing, laughing and inviting you to give your voice.

Saturday 18, 8pm paroles de femmes, followed by the Tender Panic concert at 9pm. Sunday 19, 5 p.m.: femme squelette concert.

Es un festival que da voz a artistas singulares y con talento que, como decía mi abuela, no tienen pelos en la lengua. Todo ello en La Maison sur la Place, donde podrá cantar, escuchar, bailar, reír y dar su voz.

Sábado 18, a las 20.00 h: paroles de femmes, seguidas a las 21.00 h por el concierto de Tender Panic. Domingo 19, a las 17:00 h: concierto de femme squelette.

Ein Festival, das einzigartigen, talentierten und ungewöhnlichen Künstlerinnen eine Stimme verleiht, wie meine Großmutter zu sagen pflegte. Das Festival findet im Maison sur la Place statt, wo gesungen, gelauscht, getanzt, gelacht und Sie eingeladen werden, Ihre Stimme zu verleihen.

Samstag, den 18., um 20 Uhr paroles de femmes, gefolgt von dem Konzert Tender Panic um 21 Uhr. Sonntag, 19. November, 17 Uhr, Konzert « femme squelette ».

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze