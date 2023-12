Déjeuner de Noël | Bistrot de Saint Capraise 5 rue Saint Pierre Saint-Capraise-de-Lalinde, 4 décembre 2023, Saint-Capraise-de-Lalinde.

Saint-Capraise-de-Lalinde,Dordogne

Venez passer un agréable moment au Bistrot Saint Capraise. Menu à 49€ proposé le déjeuner de Noël du premier janvier. En entrées : bonbons de foie gras mi-cuit du Périgord, pistache chocolat pain d’épices. Ou saumon gravlax fumé maison, vodka citron, crème à l’aneth citronnée. Plats : ravioles de homard nage de crustacés ou filet de chapon cuit basse température, crème de nouille. Desserts : douceur chocolatée de fêtes ou omelette norvégienne..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . .

5 rue Saint Pierre Bistrot de Saint Capraise

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a pleasant moment at the Bistrot Saint Capraise. Menu at 49? available for Christmas lunch on January 1st. Starters: bonbons de foie gras mi-cuit du Périgord, pistachio chocolate gingerbread. Or house-smoked gravlax salmon, lemon vodka, lemon dill cream. Main courses: lobster ravioli with shellfish nage or low-temperature capon fillet, noodle cream. Desserts: festive chocolate sweets or Norwegian omelette.

Venga a pasar un momento agradable en el Bistrot Saint Capraise. Para la comida de Navidad, el 1 de enero se ofrece un menú de 49? Entrantes: bombones de foie gras mi-cuit du Périgord, pan de especias con chocolate y pistacho. O salmón gravlax ahumado en casa, vodka de limón, crema de limón y eneldo. Platos principales: raviolis de bogavante en salsa de marisco o filete de capón cocido a baja temperatura, crema de fideos. Postres: dulces festivos de chocolate o tortilla noruega.

Verbringen Sie einen angenehmen Aufenthalt im Bistro Saint Capraise. Das Menü für 49? wird am ersten Januar zum Weihnachtsessen angeboten. Vorspeisen: halbgekochte Gänseleberbonbons aus dem Périgord, Pistazie, Schokolade und Lebkuchen. Oder hausgeräucherter Graved Lachs, Wodka-Zitrone, Zitronen-Dill-Creme. Gerichte: Hummerravioli nage de crustacés oder Kapaunfilet bei Niedrigtemperatur gegart, Nudelcreme. Desserts: Festliche Schokoladensüße oder norwegisches Omelett.

Mise à jour le 2023-11-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides