Déjeuner de Noël | Restaurant Edward 1er 5 rue Saint Pierre Monpazier, 25 décembre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Venez passer un agréable moment au restaurant Edward 1er situé à Monpazier, une des plus belles bastides du Sud Ouest. Duo de foie gras au torchon et pineau des Charentes, poêlé et petit meslun d’herbes. Crabe royal en sauce choron, fondant de pomme de terre « à la fourchette ». Rafraichi citron basilic et Limoncello. Suprême de pigeonneau et truffe noire, cuisse confite et palet de topinambour. Carpaccio d’Osso Iraty, huile d’amande du moulin de la Veyssière. Découverte orange-praliné-chocolat thym/citron. Mignardises et douceurs. Prix 90€ par personne. Coupe de champage offerte en apéritif..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . .

5 rue Saint Pierre Restaurant Edward 1er

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a pleasant moment at the Edward 1er restaurant in Monpazier, one of the most beautiful bastides in the South West. Duo of foie gras au torchon and pineau des Charentes, pan-fried and herb meslun. King crab in choron sauce, potato fondant « à la fourchette ». Rafraichi lemon basil and Limoncello. Pigeon supreme with black truffle, confit leg and Jerusalem artichoke puck. Osso Iraty carpaccio, Moulin de la Veyssière almond oil. Orange-praline-chocolate thyme/lemon discovery. Mignardises and sweets. Price 90? per person. Glass of champage offered as aperitif.

Venga a pasar un momento agradable en el restaurante Edward 1er de Monpazier, una de las ciudades fortificadas más bellas del Suroeste. Dúo de foie gras au torchon y pineau des Charentes, meslun a la sartén y hierbas. Cangrejo real en salsa de choron, fondant de patata « à la fourchette ». Rafraichi de limón y albahaca. Suprema de pichón con trufa negra, pata confitada y pataca. Carpaccio de Osso Iraty, aceite de almendras del Moulin de la Veyssière. Descubrimiento de naranja, praliné, chocolate, tomillo y limón. Mignardises y dulces. Precio 90? por persona. Copa de champán de cortesía como aperitivo.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment im Restaurant Edward 1er, das in Monpazier, einer der schönsten Bastiden des Südwestens, liegt. Duo von Foie Gras mit Torchon und Pineau des Charentes, in der Pfanne gebraten und kleiner Kräutermeslun. Königskrabbe in Choron-Sauce, Kartoffelfondant « à la fourchette ». Zitronen-Basilikum-Rafraichi und Limoncello. Taubenbrust und schwarzer Trüffel, kandierte Keule und Topinambur-Palette. Carpaccio von Osso Iraty, Mandelöl aus der Mühle von La Veyssière. Entdeckung Orange-Praliné-Schokolade Thymian/Zitrone. Mignardises und Süßigkeiten. Preis 90? pro Person. Kostenloser Champagner zum Aperitif.

