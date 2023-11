L’effigie de Blaise Pascal dans les collections du Musée d’Art Roger-Quilliot 5 rue Saint-Laurent Clermont-Ferrand, 23 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Cette conférence présentera les portraits de Blaise Pascal au Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ)..

2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 19:30:00. .

5 rue Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



This lecture will present Blaise Pascal’s portraits at the Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ).

Esta conferencia presentará los retratos de Blaise Pascal conservados en el Museo de Arte Roger-Quilliot (MARQ).

In diesem Vortrag werden die Porträts von Blaise Pascal im Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ) vorgestellt.

