Les maîtres-verriers des XIXe et XXe siècles à Clermont et en Auvergne 5 rue Saint-Laurent Clermont-Ferrand, 9 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

La conférence proposera un parcours en images de l’œuvre des différents maîtres-verriers des XIXe et XXe siècles à Clermont et en Auvergne..

2023-11-09 16:00:00 fin : 2023-11-09 19:30:00. .

5 rue Saint-Laurent Chapelle Saint-Laurent

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The conference will offer a pictorial tour of the work of various 19th- and 20th-century master glassmakers in Clermont and the Auvergne.

La conferencia ofrecerá un recorrido pictórico por el trabajo de los distintos maestros vidrieros de los siglos XIX y XX en Clermont y Auvernia.

Die Konferenz bietet eine Bilderreise durch die Werke der verschiedenen Glasmeister des 19. und 20. Jahrhunderts in Clermont und der Auvergne.

Mise à jour le 2023-10-25 par Clermont Auvergne Tourisme