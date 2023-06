Sur les (4) Chemins des Cultures – Chant VIII de l’Odyssée d’Homère – Les Jeux olympiques des Phéaciens – Compagnie Gyntiana 5 rue Saint-Just Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Sur les (4) Chemins des Cultures – Chant VIII de l’Odyssée d’Homère – Les Jeux olympiques des Phéaciens – Compagnie Gyntiana 5 rue Saint-Just Paris, 21 juillet 2023, Paris. Sur les (4) Chemins des Cultures – Chant VIII de l’Odyssée d’Homère – Les Jeux olympiques des Phéaciens – Compagnie Gyntiana 21 et 29 juillet 5 rue Saint-Just Entrée Libre Chant VIII de l’Odyssée d’Homère – Les Jeux olympiques des Phéaciens – Compagnie Gyntiana L’Odyssée est une histoire qu’on ne cesse de raconter depuis Homère. La connaître, c’est ré-fléchir à des valeurs comme l’amitié, l’amour, l’hospitalité… Son CHANT VIII est considéré comme une des premières mentions de jeux sportifs dans la littérature occidentale, organisés pour honorer un hôte étranger.

