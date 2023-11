[Marché de Noël] 5 Rue Saint-Julien Arques-la-Bataille, 16 décembre 2023, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille,Seine-Maritime

Ce week-end, trouvez des idées cadeaux et faites vos emplettes pour les fêtes de fin d’année à Arques-la-Bataille !.

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

5 Rue Saint-Julien

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



This weekend, find gift ideas and do your holiday shopping in Arques-la-Bataille!

Este fin de semana, encuentre ideas para regalar y haga sus compras navideñas en Arques-la-Bataille

Finden Sie an diesem Wochenende Geschenkideen und kaufen Sie für die Feiertage in Arques-la-Bataille ein!

Mise à jour le 2023-11-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche