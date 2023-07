APÉRO À LA CAVE 5 rue Saint Jean Contz-les-Bains, 21 juillet 2023, Contz-les-Bains.

Contz-les-Bains,Moselle

Vous les attendiez … les apéros à la cave reviennent pour trois soirées conviviales !

Dégustez un apéro à la cave d’un domaine viticole avec du vin local et une planche de produits du terroir, fromage et charcuterie.

Rien de mieux pour commencer le week-end et passer un moment entre amis ou en famille. Alors rendez-vous au domaine Sontag !

Réservez dès maintenant votre apéro par mail ou par SMS.. Adultes

Vendredi 2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

5 rue Saint Jean Domaine Sontag

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



You’ve been waiting for them… the apéros à la cave are back for three convivial evenings!

Enjoy an aperitif in a winery cellar, with local wine and a platter of local produce, cheese and charcuterie.

There’s no better way to start the weekend than with friends and family. See you at Domaine Sontag!

Book your aperitif now by e-mail or SMS.

Lo estaba esperando… ¡vuelven los apéros à la cave para tres veladas de convivencia!

Disfrute de un aperitivo en la bodega de una finca vinícola con vino de la tierra y una tabla de productos locales, quesos y embutidos.

No hay mejor manera de empezar el fin de semana y pasar un rato agradable con los amigos y la familia. ¡Nos vemos en el Domaine Sontag!

Reserve ya su aperitivo por correo electrónico o mensaje de texto.

Sie haben darauf gewartet … die Aperitifs im Weinkeller kehren für drei gesellige Abende zurück!

Genießen Sie einen Aperitif im Keller eines Weinguts mit lokalem Wein und einem Brett mit regionalen Produkten, Käse und Wurstwaren.

Es gibt nichts Besseres, um das Wochenende einzuläuten und eine schöne Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Dann machen Sie sich auf den Weg zum Weingut Sontag!

Reservieren Sie jetzt Ihren Aperitif per E-Mail oder SMS.

