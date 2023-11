Visite guidée du Musée du Bagage 5 rue Saint-Georges Haguenau, 2 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Le Musée propose une véritable immersion entre les bagages, les aventures et les découvertes, les voyages rapides ou longs, entre l’Histoire et l’histoire des hommes. Laissez les guides vous raconter les secrets des malles et autres bagages….

2023-11-02 fin : 2023-12-24 16:00:00. EUR.

5 rue Saint-Georges

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



The Museum offers a real immersion between luggage, adventures and discoveries, quick or long journeys, between history and the history of men. Let the guides tell you the secrets of trunks and other luggage..

El Museo ofrece una verdadera inmersión entre equipajes, aventuras y descubrimientos, viajes rápidos o largos, entre la historia y la historia de los hombres. Deje que los guías le cuenten los secretos de los baúles y otros equipajes..

Das Museum bietet eine echte Immersion zwischen Gepäck, Abenteuern und Entdeckungen, schnellen oder langen Reisen, zwischen der Geschichte und der Geschichte der Menschen. Lassen Sie sich von den Führern in die Geheimnisse von Koffern und anderen Gepäckstücken einweihen..

