EXPOSITION – BOSSELIN 5 Rue Saint-Etienne Fécamp, 19 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Pour sa nouvelle exposition, la galerie Saint Amand vous propose de retracer le travail de BOSSELIN, peintre verrier installé à Fécamp depuis de nombreuses années.

L’exposition reprend son cheminement entre toile et vitrail. Ses dernières œuvres mêlent abstraction et pièces figuratives souvent inspirées de la statuaire médiévale, dans un jeu de composition entre lumière et matière, fragments de verre coloré et grisailles..

Vendredi 2023-10-19 fin : 2023-11-05 . .

5 Rue Saint-Etienne Galerie Saint-Amand

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



For its new exhibition, the Saint Amand gallery presents the work of BOSSELIN, a glass painter who has lived in Fécamp for many years.

The exhibition retraces his path from canvas to stained glass. His latest works combine abstraction and figurative pieces, often inspired by medieval statuary, in a compositional interplay between light and matter, fragments of colored glass and grisaille.

Para su nueva exposición, la galería Saint Amand le invita a recorrer la obra de BOSSELIN, pintor vidriero afincado en Fécamp desde hace muchos años.

La exposición recorre su itinerario del lienzo a la vidriera. Sus últimas obras combinan abstracción y figuración, a menudo inspiradas en la estatuaria medieval, en un juego compositivo entre luz y materia, fragmentos de vidrio coloreado y grisallas.

Für ihre neue Ausstellung schlägt Ihnen die Galerie Saint Amand vor, die Arbeit des Glasmalers BOSSELIN nachzuvollziehen, der seit vielen Jahren in Fécamp lebt.

Die Ausstellung greift seinen Weg zwischen Leinwand und Glasmalerei auf. Seine letzten Werke vermischen Abstraktion und figurative Stücke, die oft von mittelalterlichen Statuen inspiriert sind, in einem Spiel der Komposition zwischen Licht und Materie, farbigen Glasfragmenten und Grisaille.

