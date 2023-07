LES THÉOPHANIES – MUSIQUE SACRÉE 5 Rue Saint-Blaize Rieux-Minervois, 30 juillet 2023, Rieux-Minervois.

Rieux-Minervois,Aude

« Stabat Mater » de Pergolèse : Claire DAMERON, soprano, Rosemay DAUVIN-MAGNAN, mezzo-soprano et Benoît CHRETIEN, orgue positif.

Claire DAMERON :

On peut l’entendre régulièrement en récital et en concert où elle interprète mélodies françaises, lieder, airs d’opéra et d’opérette, ainsi que dans de nombreux choeurs d’oratorios tels le Requiem de Fauré, la Messe en UT Majeur et la 9ème Symphonie de Beethoven, Ein Deutches Requiem de Brahms, Carmina Burana de Carl Orff ou la Petite Messe Solennelle de Rossini.

Rosemay DAUVIN-MAGNAN :

Elle se produit régulièrement au sein de plusieurs ensembles aux styles variés (l’ensemble vocal de Lausanne, Chœur de l’Opéra de St Etienne, Spirito, Exosphère, Jean-Pierre Verdolini jazzband, La note brève, Wawa’swing, …etc), avec lesquels elle a pu travailler sous la direction de chefs prestigieux…

Benoît CHRETIEN :

Actuellement, il enseigne le clavecin, la basse continue, la formation musicale, la danse et la musique traditionnelle au conservatoire de Villefranche-sur-Saône. Il est organiste titulaire à l’Immaculée-Conception, titulaire adjoint à Saint-Louis de la Guillotière à Lyon et assure de nombreux concerts en solo et en tant qu’accompagnateur au clavecin et à l’orgue..

2023-07-30 17:00:00 fin : 2023-07-30 18:30:00. EUR.

5 Rue Saint-Blaize

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie



pergolesi’s « Stabat Mater »: Claire DAMERON, soprano, Rosemay DAUVIN-MAGNAN, mezzo-soprano and Benoît CHRETIEN, positive organ.

Claire DAMERON:

Claire DAMERON regularly performs French melodies, lieder, opera and operetta arias, as well as numerous oratorio choruses, including Fauré’s Requiem, Beethoven’s Mass in UT Major and 9th Symphony, Brahms’ Ein Deutches Requiem, Carl Orff’s Carmina Burana and Rossini’s Petite Messe Solennelle.

Rosemay DAUVIN-MAGNAN:

Rossemay DAUVIN-MAGNAN performs regularly with a wide variety of ensembles (Ensemble Vocal de Lausanne, Ch?ur de l’Opéra de St Etienne, Spirito, Exosphère, Jean-Pierre Verdolini Jazzband, La Note B brève, Wawa’swing, etc.), with whom she has worked under the direction of prestigious conductors…

Benoît CHRETIEN :

Currently teaches harpsichord, basso continuo, musical training, dance and traditional music at the Villefranche-sur-Saône conservatory. He is titular organist at l?Immaculée-Conception and assistant titular organist at Saint-Louis de la Guillotière in Lyon, and gives numerous solo concerts and accompaniments on harpsichord and organ.

stabat Mater » de Pergolesi: Claire DAMERON, soprano, Rosemay DAUVIN-MAGNAN, mezzosoprano y Benoît CHRETIEN, órgano positivo.

Claire DAMERON :

Claire DAMERON interpreta regularmente mélodies francesas, lieder, arias de ópera y opereta en recital y concierto, así como numerosos coros oratorios, entre ellos el Réquiem de Fauré, la Misa en UT Mayor y la Novena Sinfonía de Beethoven, Ein Deutches Requiem de Brahms, Carmina Burana de Carl Orff y Petite Messe Solennelle de Rossini.

Rosemay DAUVIN-MAGNAN :

Actúa regularmente con numerosos conjuntos de estilos variados (Ensemble Vocal de Lausanne, Ch?ur de l’Opéra de St Etienne, Spirito, Exosphère, Jean-Pierre Verdolini Jazzband, La Note B brève, Wawa’swing, etc.), con los que ha trabajado bajo la dirección de prestigiosos directores…

Benoît CHRETIEN :

Actualmente es profesor de clave, bajo continuo, formación musical, danza y música tradicional en el conservatorio de Villefranche-sur-Saône. Es organista titular de la Immaculée-Conception y organista titular adjunto de Saint-Louis de la Guillotière en Lyon, y ofrece numerosos conciertos en solitario y acompañamientos al clave y al órgano.

« Stabat Mater » von Pergolesi: Claire DAMERON, Sopran, Rosemay DAUVIN-MAGNAN, Mezzosopran und Benoît CHRETIEN, Orgelpositiv.

Claire DAMERON :

Sie ist regelmäßig in Recitals und Konzerten zu hören, wo sie französische Melodien, Lieder, Opern- und Operettenarien singt, sowie in zahlreichen Oratorienchören wie dem Requiem von Fauré, der Messe in UT-Dur und der 9. Symphonie von Beethoven, Ein Deutsches Requiem von Brahms, Carmina Burana von Carl Orff oder der Petite Messe Solennelle von Rossini.

Rosemay DAUVIN-MAGNAN :

Sie tritt regelmäßig in verschiedenen Ensembles unterschiedlicher Stilrichtungen auf (l’ensemble vocal de Lausanne, Ch?ur de l’Opéra de St Etienne, Spirito, Exosphère, Jean-Pierre Verdolini jazzband, La note brève, Wawa’swing, …etc), mit denen sie unter der Leitung renommierter Dirigenten arbeiten konnte…

Benoît CHRETIEN :

Derzeit unterrichtet er Cembalo, Basso continuo, Musikausbildung, Tanz und traditionelle Musik am Konservatorium von Villefranche-sur-Saône. Er ist Titularorganist an der Immaculée-Conception, stellvertretender Titularorganist an Saint-Louis de la Guillotière in Lyon und gibt zahlreiche Solokonzerte sowie Konzerte als Cembalo- und Orgelbegleiter.

