Début : Vendredi 2023-12-22 09:00:00

fin : 2023-12-22 16:00:00 Vous trouverez sur place : Café, gâteaux de Noël, avec la participation du jardin de l’amitié de St-Roch ; Les Légumes du jardin de VRS (Courges, navets, poireaux, radis noirs, betteraves… avec également de la soupe de potirons et du jus de pomme ; L’ouverture du local du secours catholique sera également de la fête avec vente de petit meuble, vaisselle, rayon enfants, chaises, jouets…….

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

