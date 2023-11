Les Mystères de Rennes-le-Château 5 rue Rousseau Auzances, 25 novembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

« Les Mystères de Rennes-le-Château »

En pays cathare, le village de Rennes-le-Château garde depuis longtemps son mystère…

L’abbé Bérenger Saunière, arrivé à la cure de Rennes-le-Château en 1885, semble avoir découvert des documents, de l’argent ou des indices, en effectuant des travaux dans l’église délabrée et en fouillant dans le cimetière.

Au fil du temps, son enrichissement, ses constructions pharaoniques et son train de vie troublent les hautes instances ecclésiastiques, qui finissent par le suspendre en 1910.

A son décès en 1917, une multitude de suppositions, d’interprétations et de déformations voient alors le jour.

Depuis, le mystère de Rennes-le-Château attire la convoitise de toute une catégorie d’individus, mais aussi des gens frappés de mysticisme.

Pierre Bessaguet se propose faire le point sur cette mystérieuse affaire.

Chacun se fera sa propre opinion….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

5 rue Rousseau Bibliothèque municipale

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« The Mysteries of Rennes-le-Château

In Cathar country, the village of Rennes-le-Château has long been a mystery…

Abbé Bérenger Saunière, who took over the curacy of Rennes-le-Château in 1885, seems to have discovered documents, money and clues while working on the dilapidated church and digging in the cemetery.

As time went by, his wealthy lifestyle and pharaonic construction activities disturbed the ecclesiastical authorities, who finally suspended him in 1910.

His death in 1917 gave rise to a multitude of suppositions, interpretations and distortions.

Since then, the mystery of Rennes-le-Château has attracted the attention of a whole category of people, as well as those struck by mysticism.

Pierre Bessaguet proposes to take stock of this mysterious affair.

Everyone can make up their own mind?

« Los misterios de Rennes-le-Château

En el país cátaro, el pueblo de Rennes-le-Château ha sido durante mucho tiempo un misterio…

El abate Bérenger Saunière, que asumió el curato de Rennes-le-Château en 1885, parece haber descubierto documentos, dinero y pistas mientras trabajaba en la ruinosa iglesia y excavaba en el cementerio.

Con el paso del tiempo, su creciente riqueza, sus fastuosas obras y su estilo de vida molestaron a las altas autoridades eclesiásticas, que finalmente le suspendieron en 1910.

A su muerte, en 1917, surgieron multitud de suposiciones, interpretaciones y tergiversaciones.

Desde entonces, el misterio de Rennes-le-Château ha atraído la codicia de toda una categoría de individuos, así como de personas impresionadas por el misticismo.

Pierre Bessaguet propone hacer balance de este misterioso asunto.

Que cada cual se forme su propia opinión..

« Die Mysterien von Rennes-le-Château »

Im Land der Katharer bewahrt das Dorf Rennes-le-Château seit langem sein Geheimnis…

Der Abbé Bérenger Saunière, der 1885 auf die Pfarrstelle von Rennes-le-Château kam, schien bei Arbeiten in der baufälligen Kirche und beim Durchsuchen des Friedhofs Dokumente, Geld oder Hinweise entdeckt zu haben.

Im Laufe der Zeit beunruhigten sein Reichtum, seine pharaonischen Bauten und sein Lebensstil die hohen kirchlichen Instanzen, die ihn schließlich 1910 suspendierten.

Als er 1917 starb, gab es eine Vielzahl von Vermutungen, Interpretationen und Verzerrungen.

Seitdem zieht das Geheimnis von Rennes-le-Château die Begehrlichkeiten einer ganzen Reihe von Menschen an, aber auch von Menschen mit mystischen Neigungen.

Pierre Bessaguet hat sich vorgenommen, diesen mysteriösen Fall zu untersuchen.

Jeder wird sich seine eigene Meinung bilden

Mise à jour le 2023-10-31 par Marche et Combraille en Aquitaine