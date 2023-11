Histoires – Pour les petites oreilles 5 rue Rousseau Auzances, 8 novembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

« De la moquerie au harcèlement »

Lectures d’albums pour les 5 – 10 ans.

En partenariat avec le CAVL AGIR.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . EUR.

5 rue Rousseau Bibliothèque municipale

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« From mockery to harassment

Book readings for 5-10 year-olds.

In partnership with CAVL AGIR

« De la burla al acoso

Lecturas de libros para niños de 5 a 10 años.

En colaboración con el CAVL AGIR

« Von Spott bis Belästigung »

Lesungen aus Alben für 5- bis 10-Jährige.

In Partnerschaft mit dem CAVL AGIR

Mise à jour le 2023-10-31 par Marche et Combraille en Aquitaine