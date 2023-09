Atelier Poésie 5 Rue Rousseau Auzances Catégories d’Évènement: Auzances

Animé par Christian Lacroix -comédien- Participation Libre.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

5 Rue Rousseau Bibiliothèque Municipale

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



POETRY WORKSHOP

Led by Christian Lacroix -actor- Free participation TALLER DE POESÍA

Impartido por Christian Lacroix -actor- Participación libre ATELIER POESIE

