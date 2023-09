Exposition « APPARITIONS » 5 Rue Rousseau Auzances, 1 octobre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

APPARITIONS

Les paysages Creusois à l’honneur

Une exposition photographique de Philippe Laurençon et de Fanny Soriano – Compagnie Libertivore

Salle du Conseil et Bibliothèque Municipale

Entrée Libre.

APPEARANCES

Creusois landscapes in the spotlight

A photographic exhibition by Philippe Laurençon and Fanny Soriano – Compagnie Libertivore

Salle du Conseil and Bibliothèque Municipale

Free admission

APARICIONES

Los paisajes de Creus en el punto de mira

Una exposición fotográfica de Philippe Laurençon y Fanny Soriano – Compagnie Libertivore

Salón de Plenos y Biblioteca Municipal

Entrada gratuita

APPARITÄTEN

Die Landschaften der Creusois im Rampenlicht

Eine Fotoausstellung von Philippe Laurençon und Fanny Soriano – Compagnie Libertivore

Ratssaal und Stadtbibliothek

Freier Eintritt

