EXPO Bibliothèque d’Auzances: Club de l’Amitié 5 Rue Rousseau Auzances, 7 septembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Du jeudi 7 septembre au mercredi 27 septembre

exposition des élèves de l’Atelier Arts et Plastiques du Club de l’Amitié

LA TAPISSERIE DE BAYEUX

Entrée Libre

Heures d’Ouvertures de la Bibliothèque

Mardi, Vendredi, Samedi 09h30 à 12h30

Mercredi 14h à 17h30.

2023-09-07 fin : 2023-09-27 17:30:00. EUR.

5 Rue Rousseau

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Thursday, September 7 to Wednesday, September 27

exhibition by students of the Club de l’Amitié Arts et Plastiques workshop

THE BAYEUX TAPESTRY

Free admission

Library opening hours

Tuesday, Friday, Saturday 09:30am to 12:30pm

Wednesday 14h à 17h30

Del jueves 7 de septiembre al miércoles 27 de septiembre

exposición de los alumnos del Taller de Artes y Plástica del Club de l’Amitié

EL TAPIZ DE BAYEUX

Entrada gratuita

Horario de apertura de la biblioteca

Martes, viernes y sábado de 09h30 a 12h30

Miércoles de 14h a 17h30

Von Donnerstag, den 7. September bis Mittwoch, den 27. September

ausstellung der Schüler des Ateliers Arts et Plastiques du Club de l’Amitié

DER WANDTEPPICH VON BAYEUX

Freier Eintritt

Öffnungszeiten der Bibliothek

Dienstag, Freitag, Samstag 09.30 bis 12.30 Uhr

Mittwoch 14:00 bis 17:30 Uhr

