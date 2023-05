Visite Exposition A-Mo & Selor 5 Rue Ronsard Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Visite Exposition A-Mo & Selor 5 Rue Ronsard, 4 juin 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques Depuis janvier 2023, les murs de notre établissement palois sont devenus le foyer de neuf magnifiques œuvres murales réalisées par deux street-artistes bordelais renommés : A-MO et David Selor. Pour inaugurer ces peintures, nous ouvrons nos portes au grand public lors d’une après-midi de visites guidées. Pendant celle-ci, les participants auront l’occasion de parcourir notre établissement, des couloirs au parking en passant par la salle du petit-déjeuner, et d’admirer ces œuvres exceptionnelles, dont trois mettant en avant le patrimoine régional..

5 Rue Ronsard Appart’Hôtel Victoria Garden

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

