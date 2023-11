SPECTACLE DE NOËL CONTES ET CIRQUE 5 rue Ronsard Farébersviller, 3 décembre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

Proposé par l’association ELAN et présenté par la Compagnie Pink Castor au centre social St Exupéry : entrée à l’arrière côté parking. Gratuit sur inscription.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

5 rue Ronsard

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



Offered by the ELAN association and presented by Compagnie Pink Castor at the St Exupéry social center: entrance at the rear, parking side. Free with registration.

Ofrecido por la asociación ELAN y presentado por la empresa Pink Castor en el centro social St Exupéry: entrada por la parte trasera del aparcamiento. Inscripción gratuita.

Angeboten vom Verein ELAN und präsentiert von der Compagnie Pink Castor im Sozialzentrum St Exupéry: Eingang an der Rückseite auf der Seite des Parkplatzes. Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH