Conférence – Le vignoble alsacien à travers les âges 5 rue Roger Kuhlmann Hunawihr, 17 novembre 2023, Hunawihr.

Hunawihr,Haut-Rhin

Dans le village de Hunawihr, niché au coeur du vignoble alsacien, rencontrez Claude Müller, pour découvrir et comprendre : Le vignoble à travers les âges..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 0 EUR.

5 rue Roger Kuhlmann

Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est



In the village of Hunawihr, nestled in the heart of Alsace’s vineyards, meet Claude Müller, to discover and understand: Vineyards through the ages.

En el pueblo de Hunawihr, enclavado en el corazón de los viñedos de Alsacia, reúnase con Claude Müller para descubrir y comprender: Los viñedos a través de los tiempos.

Im Dorf Hunawihr, das im Herzen der elsässischen Weinberge liegt, treffen Sie Claude Müller, um Folgendes zu entdecken und zu verstehen: Der Weinberg im Laufe der Zeitalter.

