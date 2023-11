Théâtre « Un tour à perdre les pédales » 5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens, 10 novembre 2023, Les Villages Vovéens.

Les Villages Vovéens,Eure-et-Loir

La troupe de théâtre locale Art’Y’Show reprend la pièce comique de Bernard Lenne et sera sur les planches de la salle Silvia Monfort à Voves.

Samedi 2023-11-10 20:45:00 fin : 2023-11-19 . .

5 Rue Roger Gommier

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Local theater troupe Art’Y’Show revives Bernard Lenne’s comedy play at the Salle Silvia Monfort in Voves

La compañía de teatro local Art’Y’Show recupera la comedia de Bernard Lenne y la pondrá en escena en la Sala Silvia Monfort de Voves

Die lokale Theatergruppe Art’Y’Show übernimmt das komische Stück von Bernard Lenne und wird auf den Brettern des Saals Silvia Monfort in Voves stehen

Mise à jour le 2023-11-06 par OT COEUR DE BEAUCE