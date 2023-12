Soirée concert avec le groupe BBYTX 5 Rue Rodolphe Caillaux Saint-Jean-de-Luz, 4 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Soirée concert avec le groupe BBYTX à Ur Yoko.

Buvette et restauration sur place.

Participation au téléthon 2023.

Relais sur rameur tout au long de la soirée (défi 100 km)..

Evening concert with the group BBYTX at Ur Yoko.

Refreshments and food on site.

Participation in Telethon 2023.

Relay rowing throughout the evening (100 km challenge).

Concierto nocturno con el grupo BBYTX en Ur Yoko.

Refrescos y comida in situ.

Participación en el Teletón 2023.

Relevo de remo durante toda la velada (desafío de 100 km).

Konzertabend mit der Gruppe BBYTX in Ur Yoko.

Getränke und Essen vor Ort.

Teilnahme am Telethon 2023.

Ruderstaffeln den ganzen Abend über (100 km Herausforderung).

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Pays Basque