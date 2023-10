Epigénétique et cancer : quelles opportunités thérapeutiques ? 5 Rue Robert Schuman Rouen, 30 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découvrez l’importance de l’épigénétique dans les cancers du sein et notamment dans la résistance à la chimiothérapie. Céline Vallot expliquera pour quelles raisons l’étude des altérations épigénétiques dans le cancer représente un enjeu de science fondamentale et clinique.

Entrée libre et gratuite sur inscription.

2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 21:30:00. .

5 Rue Robert Schuman

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover the importance of epigenetics in breast cancer, and in particular in resistance to chemotherapy. Céline Vallot will explain why the study of epigenetic alterations in cancer represents a fundamental scientific and clinical challenge.

Free admission with registration

Descubra la importancia de la epigenética en el cáncer de mama y, en particular, en la resistencia a la quimioterapia. Céline Vallot explicará por qué el estudio de las alteraciones epigenéticas en el cáncer representa un reto científico y clínico fundamental.

Entrada gratuita con inscripción

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Epigenetik bei Brustkrebs und insbesondere bei der Resistenz gegen Chemotherapie. Céline Vallot wird erklären, aus welchen Gründen die Untersuchung epigenetischer Veränderungen bei Krebs eine Herausforderung für die Grundlagenwissenschaft und die klinische Forschung darstellt.

Freier Eintritt nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche