Pollution/ Climat : Que peut-on voir depuis l’espace avec le sondeur infrarouge IAISI ? 5 Rue Robert Schuman Rouen, 16 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découvrez les observations passionnantes offertes par le sondeur infrarouge IASI qui vole à bord des satellites météorologiques lors de la conférence captivante de Cathy Clerbaux. Surveillance des émissions de gaz liées aux industries, aux transports et à l’agriculture, mais également des phénomènes naturels comme les grands feux, le potentiel de IASI n’aura plus de secret pour vous.

Entrée libre et gratuite sur inscription.

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 21:30:00. .

5 Rue Robert Schuman

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover the exciting observations offered by the IASI infrared sounder that flies aboard meteorological satellites during Cathy Clerbaux’s captivating lecture. From monitoring gas emissions from industry, transport and agriculture, to natural phenomena such as wildfires, the potential of IASI will hold no secrets for you.

Free admission with registration

Descubra las apasionantes observaciones que ofrece la sonda infrarroja IASI que vuela a bordo de satélites meteorológicos durante la cautivadora conferencia de Cathy Clerbaux. Desde el seguimiento de las emisiones de gases procedentes de la industria, el transporte y la agricultura hasta fenómenos naturales como los grandes incendios, el potencial de IASI no tendrá secretos para usted.

Entrada gratuita con inscripción

Erfahren Sie in einem fesselnden Vortrag von Cathy Clerbaux mehr über die spannenden Beobachtungen, die das Infrarot-Echolot IASI bietet, das an Bord von Wettersatelliten fliegt. Überwachung von Gasemissionen aus Industrie, Verkehr und Landwirtschaft, aber auch von Naturphänomenen wie Großbränden – das Potenzial von IASI wird kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Freier Eintritt nach Anmeldung

