Grande Braderie d’Automne au Secours Populaire 5 rue Robert Celles Casteljaloux, 22 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Vêtements, linge de maison, vaisselle, mobilier, bric à brac, jouets… Neuf et occasion. Ouvert à tous, sans condition de ressources.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 16:30:00. .

5 rue Robert Celles Local Secours populaire

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Clothing, household linen, crockery, furniture, bric-a-brac, toys? New and second-hand. Open to all, regardless of income

Ropa, ropa de casa, vajilla, muebles, baratijas, juguetes.. Nuevos y de segunda mano. Abierto a todos, sin prueba de recursos

Kleidung, Haushaltswäsche, Geschirr, Möbel, Krimskrams, Spielzeug? Neu und gebraucht. Offen für alle, ohne Bedürftigkeitsprüfung

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne