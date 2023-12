Conférence « Ré-Org » 5 Rue Rigault Sens, 13 décembre 2023, Sens.

Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 18:30:00

fin : 2023-12-13

.

En cette fin d’année 2023, les Musées de Sens, et plus précisément le CEREP (Centre de recherche et d’étude du patrimoine), accueilleront une formation dispensée par l’INP (Institut national du patrimoine) aux professionnels des musées, en partenariat avec l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels). Au cours de cette période, les participants seront formés à la méthode dite « RÉ-ORG ».

Cette méthode permet d’effectuer efficacement la réorganisation de réserves muséales de A à Z, avec des outils et conseils permettant l’amélioration à moindre coût des espaces existants. Après avoir été mise en pratique dans plusieurs pays (l’Inde, l’Argentine, la Belgique, l’Irak, le Canada, etc.) et pour la première fois en France en 2019, ce seront désormais les réserves des Musées de Sens qui en bénéficieront pour une meilleure optimisation de l’espace et une nouvelle méthode de gestion des réserves. Cette réorganisation contribuera à améliorer significativement les conditions de conservation des œuvres et objets des collections.

Pour en savoir plus au sujet de la méthode « RÉ-ORG » et la gestion des réserves muséales, Gaël de Guichen, conseiller au sein de l’ICCROM, tiendra une conférence ouverte à tous.

EUR.

5 Rue Rigault Salle de conférence du CEREP

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Sens et Sénonais