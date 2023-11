CAFÉ SIGNES 5 Rue Raymond Poincaré Revigny-sur-Ornain Catégories d’Évènement: Meuse

Revigny-sur-Ornain CAFÉ SIGNES 5 Rue Raymond Poincaré Revigny-sur-Ornain, 18 novembre 2023, Revigny-sur-Ornain. Revigny-sur-Ornain,Meuse Échange, partage, jeux de société, communication en LSF.

Participation gratuite.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 16:30:00. 0 EUR.

5 Rue Raymond Poincaré Bar restaurant Le Carré Gourmand

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



Exchange, sharing, board games, communication in LSF.

Participation free of charge. Intercambios, puestas en común, juegos de mesa, comunicación en LSF.

La participación es gratuita. Austausch, gemeinsame Nutzung, Gesellschaftsspiele, Kommunikation in LSF.

