Handball 5 rue Pralon Oradour-sur-Glane, 16 septembre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

L’Handball made in Oradour reprend ses cours le 16 septembre. Retrouvez tous les samedis, 1h d’entrainement pour les babyhand, et tous les vendredis, un entrainement d’1h30 pour les séniors. Pour plus d’information contacté l’OSGHB par téléphone, mail ou encore via Facebook..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. EUR.

5 rue Pralon Complexe sportif

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Handball made in Oradour resumes on September 16. Every Saturday, there’s a 1h training session for babyhand, and every Friday, a 1h30 training session for seniors. For more information, contact OSGHB by phone, e-mail or Facebook.

El balonmano hecho en Oradour se reanuda el 16 de septiembre. Todos los sábados hay una sesión de entrenamiento de una hora para los benjamines, y todos los viernes, una sesión de entrenamiento de hora y media para los mayores. Para más información, póngase en contacto con la OSGHB por teléfono, correo electrónico o Facebook.

Handball made in Oradour beginnt am 16. September wieder mit dem Unterricht. Jeden Samstag findet ein einstündiges Training für Babyhandballer und jeden Freitag ein eineinhalbstündiges Training für Senioren statt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die OSGHB per Telefon, E-Mail oder Facebook.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin