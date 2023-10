Cours de Basket 5 rue Pralon Oradour-sur-Glane, 13 septembre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Venez prendre ou reprendre des cours de basket les mercredis après-midi. Pour les enfants nés entre 2015 et 2018, 2 séances d’essai sont possibles..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 16:30:00. .

5 rue Pralon Complexe sportif

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take or resume basketball lessons on Wednesday afternoons. For children born between 2015 and 2018, 2 trial sessions are available.

Ven a recibir o retomar las clases de baloncesto los miércoles por la tarde. Para los niños nacidos entre 2015 y 2018, 2 sesiones de prueba disponibles.

Kommen Sie mittwochs nachmittags zum Basketballunterricht oder nehmen Sie ihn wieder auf. Für Kinder, die zwischen 2015 und 2018 geboren sind, sind 2 Probetrainings möglich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin