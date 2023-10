Badminton 5 rue Pralon Oradour-sur-Glane, 4 septembre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Le club de badminton d’Oradour-sur-Glane vous invite à découvrir ce sport de raquettes ou à vous améliorer sur le court. Vous pourrez également initier les plus petits, les lundis de 18h30 à 20h, lors des entraînements encadrés pour les enfants de 6 à 14 ans. 5 séances vous sont offertes toute l’année. Informations et renseignements par téléphone..

2023-09-04 fin : 2023-09-04 20:00:00. .

5 rue Pralon Complexe sportif

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Oradour-sur-Glane badminton club invites you to discover this racket sport or improve your skills on the court. You can also introduce the little ones to badminton on Mondays from 6.30pm to 8pm, during supervised training sessions for children aged 6 to 14. 5 sessions are offered throughout the year. Information and details by phone.

El club de bádminton de Oradour-sur-Glane le invita a descubrir este deporte de raqueta o a perfeccionar sus habilidades en la pista. También puede iniciar a los más pequeños en el bádminton los lunes de 18:30 a 20:00 h, en sesiones de entrenamiento dirigidas para niños de 6 a 14 años. Se ofrecen 5 sesiones a lo largo del año. Información y detalles por teléfono.

Der Badmintonverein von Oradour-sur-Glane lädt Sie ein, diesen Racketsport zu entdecken oder sich auf dem Court zu verbessern. Sie können auch die Kleinsten einführen, und zwar montags von 18:30 bis 20:00 Uhr beim betreuten Training für Kinder von 6 bis 14 Jahren. 5 Sitzungen werden Ihnen das ganze Jahr über angeboten. Informationen und Auskünfte erhalten Sie telefonisch.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin