occitanada de Baziège 5, Rue Porte d’Engraille, Baziège (31)

occitanada de Baziège 5, Rue Porte d’Engraille, Baziège (31), 4 février 2023, . occitanada de Baziège Samedi 4 février 2023, 20h30 5, Rue Porte d’Engraille, Baziège (31)

gratuit

avec País de Cocanha 5, Rue Porte d’Engraille, Baziège (31) 5, Rue Porte d’Engraille, 31450 Baziège, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40291 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 20h 30 théâtre avec Pimparelas 21h 30 soirée musicale avec País de Cocanha (musiques, chants, danses ) fil rouge : le fameux qu’es aquo ? (jeu) avec F. Daydé source : événement occitanada de Baziège publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-04T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 5, Rue Porte d'Engraille, Baziège (31) Adresse 5, Rue Porte d'Engraille, 31450 Baziège, France Age maximum 110 lieuville 5, Rue Porte d'Engraille, Baziège (31)

5, Rue Porte d'Engraille, Baziège (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//