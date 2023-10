Les Dimanches à Duchamp – Mettre la poussière sous le tapis ! 5 Rue Percée Yvetot, 12 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Visite de l’exposition « Le Cycle du Rien : Poussière », suivie de l’atelier « Mettre la poussière sous le tapis ! » : on pulvérise, on saupoudre, on éparpille, on aspire et on expire ; on met toute la poussière sous le tapis ! Goûter offert..

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

5 Rue Percée

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Visit the exhibition « The Cycle of Nothing: Dust », followed by the workshop « Putting dust under the carpet! we pulverize, sprinkle, scatter, inhale and exhale, getting all the dust under the carpet! Complimentary snack.

Visite la exposición « El ciclo de la nada: el polvo », seguida del taller « ¡Meter el polvo debajo de la alfombra! rocíalo, espolvoréalo, espárcelo, aspíralo y exhálalo: ¡vamos a meter todo el polvo debajo de la alfombra! Refrigerio gratuito.

Besuch der Ausstellung « Le Cycle du Rien: Poussière », gefolgt vom Workshop « Mettre la poussière sous le tapis! » wir pulverisieren, streuen, verstreuen, saugen und atmen aus; wir bringen den ganzen Staub unter den Teppich! Kostenloser Imbiss.

Mise à jour le 2023-10-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche