Exposition _ Louis Lallier_Le café des Aveugles 5 Rue Percée Yvetot, 28 septembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Pour l’exposition Le Café des Aveugles, à la galerie Duchamp, les devantures des commerces du centre-ville semblent faire l’objet d’un hommage décousu..

Vendredi 2023-09-28 14:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

5 Rue Percée

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



For the exhibition Le Café des Aveugles, at the Galerie Duchamp, downtown storefronts seem to be the object of a disjointed tribute.

Para la exposición Le Café des Aveugles, en la Galerie Duchamp, las fachadas de las tiendas del centro de la ciudad parecen ser objeto de un homenaje inconexo.

Für die Ausstellung Le Café des Aveugles in der Galerie Duchamp scheinen die Schaufenster der Geschäfte im Stadtzentrum Gegenstand einer unzusammenhängenden Hommage zu sein.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche