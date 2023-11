Braderies à l’Atelier Ressourcerie Martigues 5 rue Paul Painlevé Martigues, 2 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la semaine Nationale des Ressourceries et des Recycleries du 02 au 09 décembre, l’Atelier Ressourcerie de Martigues vous attend nombreux lors de ses trois braderies..

5 rue Paul Painlevé Croix-Sainte

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the National Week of Ressourceries and Recycleries from 02 to 09 December, the Atelier Ressourcerie de Martigues is looking forward to seeing you at one of its three garage sales.

Durante la Semana Nacional de las Ressourceries y Recycleries del 02 al 09 de diciembre, el Atelier Ressourcerie de Martigues le espera en una de sus tres ventas de garaje.

Anlässlich der nationalen Woche der Ressourcen- und Recyclingbetriebe vom 02. bis 09. Dezember erwartet Sie das Atelier Ressourcerie de Martigues zahlreich bei seinen drei Ausverkäufen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme de Martigues