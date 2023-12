Cet évènement est passé La culture dans tous ses quartiers – CRAIM 5 rue Paul Cézanne Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2023-12-22 20:15:00

fin : 2023-12-22 . CRAIM est un groupe malouin de cinq musiciens/chanteurs, mais avant tout une bande de potes, issus de deux groupes

différents, réunis un peu par hasard courant 2018… Plutôt pop-rock, mais finalement assez éclectique avec des

sonorités jazz, blues parfois… pourvu que ça groove ! .

5 rue Paul Cézanne

Saint-Malo 35400

