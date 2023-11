Marché de Noël 5 Rue Pasteur Neuvy-Pailloux, 15 décembre 2023, Neuvy-Pailloux.

Neuvy-Pailloux,Indre

L’Association Familles Rurales de Neuvy-Pailloux organise un marché de Noël le vendredi 15 décembre de 16h à 20h, au Centre de loisirs et à la salle des fêtes..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

5 Rue Pasteur

Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire



The Association Familles Rurales de Neuvy-Pailloux is organizing a Christmas market on Friday December 15, from 4pm to 8pm, at the Centre de loisirs and salle des fêtes.

La Association Familles Rurales de Neuvy-Pailloux organiza un mercado navideño el viernes 15 de diciembre, de 16.00 a 20.00 horas, en el Centro de Ocio y en la sala de fiestas del pueblo.

Die Association Familles Rurales de Neuvy-Pailloux organisiert am Freitag, den 15. Dezember von 16 bis 20 Uhr einen Weihnachtsmarkt im Centre de Loisirs und im Festsaal.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Champs d’Amour