43ème Bourse aux vélos 5 rue Nicolas Larbaud Saint-Yorre, 18 novembre 2023, Saint-Yorre.

Saint-Yorre,Allier

BOURSE AUX VELOS les 18 et 19 novembre 2023 à la salle Larbaud de Saint-Yorre de 9 h 19 h le samedi et de 9 h à 16 h 30 le dimanche pour une vente axée sur les vélos de tous types : ville, course, VTT, draisienne, tandem…

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

5 rue Nicolas Larbaud Salle Nicolas Larbaud

Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



BICYCLE FAIR on November 18 and 19, 2023 at the Salle Larbaud in Saint-Yorre from 9 a.m. to 7 p.m. on Saturday and from 9 a.m. to 4:30 p.m. on Sunday for a sale focusing on bicycles of all types: city, racing, mountain, draisienne, tandem…

FERIA DE LA BICICLETA los días 18 y 19 de noviembre de 2023 en la Salle Larbaud de Saint-Yorre de 9.00 a 19.00 horas el sábado y de 9.00 a 16.30 horas el domingo. La venta se centrará en bicicletas de todo tipo: bicicletas de ciudad, bicicletas de carreras, bicicletas de montaña, bicicletas draisienne, bicicletas tándem, etc.

BÖRSE FÜR FAHRRÄDER am 18. und 19. November 2023 in der Larbaud-Halle in Saint-Yorre von 9 Uhr bis 19 Uhr am Samstag und von 9 Uhr bis 16.30 Uhr am Sonntag für einen Verkauf, der sich auf Fahrräder aller Art konzentriert: Stadt, Rennen, Mountainbike, Draisine, Tandem…

